KAA Gent-Genk domenica 31 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici
Domenica 31 maggio 2026 alle 18:30 si gioca l’ultimo match della Jupiler League belga tra KAA Gent e Genk, con in palio l’ultimo posto disponibile per la Conference League. La partita deciderà quale delle due squadre si qualificherà alla competizione europea. Le formazioni sono state annunciate e sono state pubblicate le quote per le scommesse. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo a eventuali cambiamenti o condizioni specifiche delle squadre.
Ultimo atto della Jupiler League belga e ultimo verdetto che vede assegnare l’ultimo posto disponibile per la Conference League ad una tra il KAA Gent e il Genk di Hayen. I Buffaloo’s hanno chiuso al quinto posto il gruppo scudetto, crollati dopo un’ottima regular season e senza riuscire a vincere nessuna delle ultime 10 gare. L’ultimo successo risale a fine marzo, in casa del. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
ME ontruimt uitvak Genk wegens onveilige situatie
Notizie e thread social correlati
KAA Gent-Saint-Gilloise (giovedì 21 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiGiovedì 21 maggio 2026 alle 20:30 si disputa il penultimo turno della poule scudetto nella Jupiler League belga.
Si parla di: Pronostico Gent - Genk: analisi e quote.
KAA Gent of toch nog KRC Genk in de play-offs? Johan Boskamp haalt uit: Idiote systeemDe strijd om de Champions' Play-offs zou nog wel eens bijzonder spannend kunnen worden. KAA Gent heeft alles in eigen handen, terwijl KRC Genk op vinkenslag ligt om de zesde plaats alsnog af te gaan ... msn.com
Opvallend geel in KRC Genk - KAA Gent voor een tackle op de balKRC Genk klopte in eigen huis KAA Gent met duidelijke cijfers: 3-0. Door die overwinning staat het team er nu weer een beetje beter voor. Al was er ook een opvallend moment in de wedstrijd tussen ... msn.com