KAA Gent-Genk domenica 31 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Notizia in breve

Domenica 31 maggio 2026 alle 18:30 si gioca l’ultimo match della Jupiler League belga tra KAA Gent e Genk, con in palio l’ultimo posto disponibile per la Conference League. La partita deciderà quale delle due squadre si qualificherà alla competizione europea. Le formazioni sono state annunciate e sono state pubblicate le quote per le scommesse. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo a eventuali cambiamenti o condizioni specifiche delle squadre.