Giovedì 21 maggio 2026 alle 20:30 si disputa il penultimo turno della poule scudetto nella Jupiler League belga. In campo, il Saint-Gilloise, guidato dall’allenatore Hubert, affronta il KAA Gent. La squadra ospite cerca di ottenere punti per mantenere vive le speranze di conquistare il titolo. La partita rappresenta una tappa importante per entrambe le formazioni, che puntano a migliorare la posizione in classifica prima dell’ultimo turno.

Penultimo turno della poule scudetto in Jupiler League belga e il Saint-Gilloise di Hubert cerca punti sul campo del KAA Gent per sperare ancora nel titolo. I Buffaloos hanno ancora speranze di agguantare il quarto posto che darebbe la qualificazione all’Europa League, ma devono anche guardarsi dal KV Mechelen sesto e a pari punti (ma sotto per la differenza reti complessiva). Sarà battaglia in questi ultimi 180. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - KAA Gent-Saint-Gilloise (giovedì 21 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Saint-Gilloise-KAA Gent (mercoledì 22 aprile 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiQuarto turno della poule scudetto di Jupiler League belga e il Saint-Gilloise cerca la fuga verso il titolo nella sfida interna contro il KAA Gent.

Taravel duidelijk over keuzes bij Anderlecht: Nee, dat zal niet gebeurenVoor RSC Anderlecht komen er cruciale dagen aan. Dit weekend speelt paars-wit een belangrijk duel in de Champions' Play-Offs tegen KAA Gent. Daarna wacht de bekerfinale tegen Union Saint-Gilloise. Jér ... msn.com

Live-discussie: Tweede helft tussen Union SG en KAA GentZet Union SG een nieuwe stap richting de titel? Na de winst tegen Club Brugge mag het alvast beginnen hopen. Dan moet het eerst wel nog voorbij KAA Gent geraken. De recente onderlinge resultaten ... msn.com