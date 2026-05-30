Rafael Jódar ha superato al quinto set l’americano Alex Michelsen in cinque set, qualificandosi per gli ottavi di finale del Roland Garros. La partita si è conclusa con una vittoria del giocatore dopo una lunga battaglia. Jódar ha dichiarato di imparare molto da incontri come questo, sottolineando che giocare aiuta a migliorare.

Rafael Jódar ottiene il pass per gli ottavi di finale del Roland Garros dopo aver piegato, al termine di una battaglia in cinque set, l’americano Alex Michelsen. Dopo la partita, Jódar ha parlato di diversi aspetti interessanti: la capacità di ritornare in partita, lo sforzo fisico accumulato e si è soffermato sui suoi modelli di riferimento nel tennis. La valutazione di una prestazione in cui ha dovuto reagire alle difficoltà: “ È stata una partita molto dura. Lui ha giocato a un livello incredibile per tutta la durata dell’incontro e ho dovuto dare il massimo per superare questo turno. Si merita molti complimenti perché ha giocato un tennis spettacolare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jódar: “Imparo molto da partite come questa. Giocare mi aiuta a migliorare”

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