Jean-Michel Jarre | la biografia

Jean-Michel Jarre (c) François Rousseau MILANO – Nato a Lione il 24 agosto 1948, Artista eclettico, innamorato del futuro e dell’ambiente, Jean-Michel Jarre, è un instancabile innovatore. Il suo catalogo conta oggi 22 album in studio che hanno superato 85 milioni di copie vendute nel mondo e gli hanno fatto vincere numerosi premi e riconoscimenti. Spesso considerato il “Godfather of Electronic Music”, non solo ha gettato le basi del genere attraverso le sue creazioni e produzioni, ma ha anche studiato al Groupe de Recherches Musicales con Pierre Schaeffer, il leggendario fondatore della Musique Concrète. La sua carriera internazionale esplode nel 1976 con l’album Oxygène, considerato una pietra miliare della musica elettronica, seguito da lavori iconici come Équinoxe (1978), Magnetic Fields (1981) e Rendez-Vous (1986). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Jean Michel Jarre

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