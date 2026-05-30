Italia caos in autostrada | tutto bloccato! Cosa succede

Un blocco totale al valico del Brennero, causato da una manifestazione ambientalista sul lato austriaco, ha provocato il blocco totale del traffico in autostrada. La chiusura ha portato a un’interruzione completa della circolazione sulla strada interessata. La situazione ha creato una criticità significativa per i veicoli in transito, con lunghe code e soste prolungate. Le autorità non hanno ancora comunicato quando la strada potrà essere riaperta.

Il blocco totale del valico del Brennero, causato da una manifestazione ambientalista sul versante austriaco, sta determinando una situazione di estrema criticità per la circolazione stradale. L’evento si inserisce in un momento particolarmente delicato, coincidendo con il fine settimana che precede il ponte della festa del 2 giugno, periodo in cui tradizionalmente si registra un massiccio spostamento di automobilisti italiani e turisti stranieri. La chiusura del valico, prevista fino alle ore venti, rischia di paralizzare uno dei principali nodi di collegamento tra l’Italia e il resto d’Europa, con ripercussioni che si fanno già sentire lungo tutta la rete autostradale limitrofa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Italia divisa in due, frana di Petacciato blocca A14, ferrovia e statale 16

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