A Isernia si sono uditi boati simili a esplosioni, accompagnati da un lampo molto intenso. La scarica elettrica, con una corrente di 42.000 ampere, ha attraversato il cielo, provocando un forte rumore. Le autorità hanno confermato che si trattava di un fulmine di grande potenza. Non sono stati segnalati danni o feriti. La durata dell'evento è stata breve, ma il rumore è stato percepito come un'esplosione.

? Domande chiave Perché il boato è sembrato un'esplosione invece di un tuono?. Come può una scarica da 42.000 ampere generare un'onda d'urto?. Cosa distingue questi fulmini rari dai temporali comuni?. Perché il pericolo si estende anche dove non piove?.? In Breve Scarica da 42.000 ampere causa riscaldamento a 30.000 gradi e onde d'urto meccaniche.. Fenomeno causato da rari fulmini a canale liscio legati a supercelle temporalesche.. Rischio di scariche elettriche a chilometri di distanza dal nucleo della pioggia.. Necessità di monitorare radar e mappe di fulminazione per zone Isernia e Campobasso.. Due boati violentissimi hanno scosso Isernia questo sabato 30 maggio 2026, quando una scarica elettrica da circa 42. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Isernia, boati come esplosioni: fulmine da 42.000 ampere scuote la città

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