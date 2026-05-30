iran trump decide di non decidere per ora

L’Iran ha annunciato che consentirà il transito attraverso lo Stretto di Hormuz, eliminerà l’uranio arricchito in suo possesso con il supporto di Stati Uniti e Aiea, e disinnescherà le mine ancora presenti nello stretto. Inoltre, si impegna a non sviluppare mai armi nucleari. La decisione è stata comunicata senza indicare una data precisa per l’attuazione di queste misure.

L’Iran libererà il transito di Hormuz, eliminerà l’uranio arricchito in suo possesso insieme a Stati Uniti e Aiea, disinnescherà le mine rimanenti nello Stretto e si impegnerà a non costruire mai l’atomica. Gli Stati Uniti revocheranno il blocco navale. Così il post di Trump di ieri nel quale, tra le altre cose, comunicava che i soldati americani sarebbero tornati a casa e li invitava a salutare “le vostre mogli, i vostri mariti, i vostri genitori e le vostre famiglie da parte mia”. Insomma, un messaggio pacificante, che terminava così: “Mi riunirò ora nella Situation Room per prendere una decisione definitiva”. Ma poi non ha preso nessuna decisione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Why Trump Is Sending So Much Firepower Toward Iran

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