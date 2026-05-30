Iran missile sui negoziati Colpita base Usa in Kuwait Lo Stretto è nostro

Da quotidiano.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un attacco missilistico ha colpito una base statunitense in Kuwait, secondo quanto riferito. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano con scambi di minacce, veti e ultimatum, mentre le negoziazioni sembrano ferme. La situazione resta critica, con il rischio di un'escalation militare sempre presente. La questione dello stretto, considerato strategico, continua a essere al centro delle discussioni tra le parti.

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Roma, 30 maggio 2026 –  Dovrebbero trattare. Ma fra Stati Uniti e Iran si va avanti a minacce, ultimatum, veti incrociati e paletti, con la goccia che potrebbe fare traboccare il vaso sempre pronta a fare riprendere il conflitto. E ieri ci è mancato poco che succedesse. L’Iran ha lanciato un missile Fateh-110 contro una base aerea kuwaitiana, ferendo cinque americani e danneggiando gravemente due droni statunitensi MQ-9 Reaper. Almeno uno dei due non sarebbe più utilizzabile. Per fortuna, la difesa aerea kuwaitiana ha intercettato il vettore, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali Al Salem. Non va meglio in Libano, dove il governo di Beirut parla di ‘escalation senza precedenti’ da parte di Israele. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Moment Iranian missile strikes near US navy base in Bahrain

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