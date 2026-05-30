Un attacco missilistico ha colpito una base statunitense in Kuwait, secondo quanto riferito. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano con scambi di minacce, veti e ultimatum, mentre le negoziazioni sembrano ferme. La situazione resta critica, con il rischio di un'escalation militare sempre presente. La questione dello stretto, considerato strategico, continua a essere al centro delle discussioni tra le parti.

Roma, 30 maggio 2026 – Dovrebbero trattare. Ma fra Stati Uniti e Iran si va avanti a minacce, ultimatum, veti incrociati e paletti, con la goccia che potrebbe fare traboccare il vaso sempre pronta a fare riprendere il conflitto. E ieri ci è mancato poco che succedesse. L’Iran ha lanciato un missile Fateh-110 contro una base aerea kuwaitiana, ferendo cinque americani e danneggiando gravemente due droni statunitensi MQ-9 Reaper. Almeno uno dei due non sarebbe più utilizzabile. Per fortuna, la difesa aerea kuwaitiana ha intercettato il vettore, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali Al Salem. Non va meglio in Libano, dove il governo di Beirut parla di ‘escalation senza precedenti’ da parte di Israele. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Iran, missile sui negoziati. Colpita base Usa in Kuwait. “Lo Stretto è nostro”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Moment Iranian missile strikes near US navy base in Bahrain

Notizie e thread social correlati

Guerra in Iran, Trump prende tempo sull’accordo. Missile Iran colpisce base Kuwait: 5 feritiGli Stati Uniti hanno deciso di prendere tempo sulla riapertura dell’accordo nucleare con l’Iran.

Missile iraniano colpisce base in Kuwait: 5 militari USA feritiUn missile iraniano ha colpito una base militare in Kuwait, ferendo cinque militari statunitensi.

Temi più discussi: Tregua di 60 giorni, riapertura di Hormuz, missili e minacce: il punto sui negoziati Usa-Iran; Si riparla di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran; Trump: negoziati con l'Iran procedono in modo costruttivo, il tempo è dalla nostra parte; Iran, negoziati in stallo mentre i mercati scommettono sulla pace.

IRAN : MISSILE CINESE ABBATTE CACCIA AMERICANO ? NEGOZIATI IN STALLO youtu.be/smoyFYGxJEs?si… via @YouTube x.com

L'Iran potrebbe aver usato un missile cinese per abbattere un aereo da combattimento americano, dicono fonti reddit

Iran, diplomazia in bilico. Missili incrociati fra le trattativeIl negoziato fra Stati Uniti e Iran è ancora in stallo, nonostante la riunione tenutasi ieri nella Situation Room della Casa Bianca per discutere sull'estensione del cessate il fuoco. Funzionari Usa h ... msn.com

Tregua di 60 giorni, riapertura di Hormuz, missili e minacce: il punto sui negoziati Usa-IranStati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo per prolungare la tregua di 60 giorni e aprire un nuovo round negoziale verso lo stop definitivo alla guerra. Mancherebbe solo un passaggio alla firma ... msn.com