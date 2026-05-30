Un incidente ha coinvolto una celebrità, scatenando crisi di nervi e momenti di tensione. La persona coinvolta si è trovata nel buio più totale, senza alcuna luce di speranza visibile. La scena si è svolta in un ambiente chiuso e silenzioso, con urla e gesti convulsi. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulle conseguenze dell’episodio, né sono stati comunicati eventuali feriti o interventi di emergenza.

Sembra passato un secolo da quando di Belen Rodriguez, ancor prima del sussultorio lato B, arrivava lo sguardo da sfida vinta. Onnipresente nei palinsesti, bella da fermare i treni, strapagata, ambita e concupita dai tamarri deluxe di tutta Italia: dai calciatori ai personal trainer passando per Fabrizio Corona, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Chissà se come tutte quelle corteggiata da molti sia stata tormentata da uno solo. Non si è mai capito dove le sia rimasto incagliato il cuore, né se davvero si sia fermato da qualche parte. Fatto sta che da quando il mondo di Belen è andato fuori fuoco, attorno non si vede nessuno. Di questi compagni persi o lasciati andare, che nei suoi momenti buoni l'hanno anche fatta ridere, non ce n'è uno che in quelli disperati l'abbia spostata di un centimetro dalla tristezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Incidenti e crisi di nervi. Il buio senza fine della stella di Belén

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[Multi-SUB] Her Sister Sent Her to the Countryside—Then Her Secret Space Made Her Rise

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