In venti spiagge delle Marche sventola la Bandiera Blu, simbolo di qualità e tutela ambientale. I litorali includono tratti di sabbia fine, baie naturali e calette nascoste tra rocce che si affacciano sull’Adriatico. Le acque sono limpide e caratterizzate da onde azzurre che si infrangono sugli scogli. Questi luoghi sono tra le mete più apprezzate per la balneazione e il turismo nella regione.

Lunghi litorali di sabbia finissima, onde azzurre che si infrangono sugli scogli, baie spettacolari immerse in paesaggi incontaminati e piccole calette nascoste tra pareti rocciose che si tuffano nelle limpide acque dell’Adriatico. Le spiagge delle Marche sorprendono per la loro straordinaria varietà e raccontano i tanti modi di vivere il mare. Dal nord al sud della regione, 180 chilometri di costa regalano scorci mozzafiato, a pochi passi da borghi ricchi di storia, di cultura e di tradizioni. Sono luoghi unici, che insieme all’elevata qualità dell’ambiente e alla capacità di accoglienza, permettono alle Marche di confermare anche per il... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - In spiaggia sventola Bandiera Blu. Ecco le venti perle delle Marche

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Treasure Island ABC: Discover Letters & Colors | ABC Magic Songs

Notizie e thread social correlati

Nel blu dipinto di blu. La bandiera della ’Fee’ sventola e non s’ammainaLa bandiera della ’Fee’ sventola ancora una volta nel blu della Maremma e non si abbassa.

Marche, la bandiera della Croce Rossa sventola in RegioneIn Regione Marche, la bandiera della Croce Rossa è stata issata accanto a quella regionale.

Temi più discussi: È il mare più limpido del Lazio: le 10 spiagge Bandiera Blu del 2026 (e una grande esclusa); Litorale dei bambini. Servizi, mare, spiagge ancora bandiera verde; 4 spiagge sul Lago di Garda da provare quest'estate; Spiagge a misura di bambini: ecco dove sono le bandiere verdi nel Ravennate.

Su Lipari e Ispica sventola la Bandiera blu. Ecco il mare pulito della Sicilia palermo.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Cellole, la Bandiera blu sventola sulle spiagge per il terzo anno di filaCellole si riconferma Bandiera Blu. Per il terzo anno consecutivo le spiagge di Baia Domizia sud e di Baia Felice potranno quindi fregiarsi del prestigioso riconoscimento internazionale ... ilmattino.it

Nel blu dipinto di blu. La bandiera della ’Fee’ sventola e non s’ammainaConferme del riconoscimento per Grosseto, Orbetello e Castiglione. I sindaci: Premiato il lavoro corale che coinvolge anche i cittadini. lanazione.it