In spiaggia sventola Bandiera Blu Ecco le venti perle delle Marche
In venti spiagge delle Marche sventola la Bandiera Blu, simbolo di qualità e tutela ambientale. I litorali includono tratti di sabbia fine, baie naturali e calette nascoste tra rocce che si affacciano sull’Adriatico. Le acque sono limpide e caratterizzate da onde azzurre che si infrangono sugli scogli. Questi luoghi sono tra le mete più apprezzate per la balneazione e il turismo nella regione.
Lunghi litorali di sabbia finissima, onde azzurre che si infrangono sugli scogli, baie spettacolari immerse in paesaggi incontaminati e piccole calette nascoste tra pareti rocciose che si tuffano nelle limpide acque dell’Adriatico. Le spiagge delle Marche sorprendono per la loro straordinaria varietà e raccontano i tanti modi di vivere il mare. Dal nord al sud della regione, 180 chilometri di costa regalano scorci mozzafiato, a pochi passi da borghi ricchi di storia, di cultura e di tradizioni. Sono luoghi unici, che insieme all’elevata qualità dell’ambiente e alla capacità di accoglienza, permettono alle Marche di confermare anche per il... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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