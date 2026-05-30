In Piemonte, la Giunta regionale ha aumentato l'Isee massimo per accedere ai sussidi destinati agli studenti delle scuole paritarie, ampliando così il numero di beneficiari. La modifica riguarda l’innalzamento del limite di reddito per l’accesso ai contributi. La decisione ha generato un acceso dibattito tra sostenitori e oppositori delle scuole paritarie. La misura mira a favorire le famiglie con redditi più elevati, ampliando la platea di studenti che possono usufruire delle agevolazioni.

È scontro in Piemonte sulle scuole paritarie. La Giunta regionale ha deciso di modificare l’atto di indirizzo sui “ voucher scuola ”, in modo da rendere – a detta loro – il diritto allo studio sempre più vicino alle famiglie e capace di rispondere ai cambiamenti sociali ed economici degli ultimi anni. Il governatore Alberto Cirio ha deciso in sostanza di allargare la platea del sussidio per chi frequenta scuole non statali alzando il tetto dell’ Isee a 30mila euro per poter raggiungere anche il ceto medio. Immediata la reazione delle opposizioni, pronte a condannare la giunta leghista di dare sempre più soldi a chi non ne ha bisogno “invece di cercare di ampliare l’offerta”, ha detto Alice Ravinale, consigliera Avs su La Stampa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In Piemonte più sussidi per chi frequenta la paritaria: innalzato l’Isee per allargare la platea dei beneficiari

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