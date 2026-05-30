’In cammino per la pace’ quattro tappe tra incontri e solidarietà

Un gruppo di persone sta percorrendo a piedi un itinerario di circa 100 chilometri, da Monte Fumaiolo a Cesenatico, seguendo il corso del fiume Savio. Durante il percorso, si fermano in diverse località per incontri pubblici e momenti di solidarietà. L’obiettivo è promuovere un messaggio di pace, diritti e unità tra le comunità locali. La marcia si svolge in più tappe, con soste lungo il tragitto.

Dal Monte Fumaiolo di Balze di Verghereto al mare di Cesenatico, lungo il corso del Savio, per portare un messaggio concreto di pace, diritti e solidarietà. È questo lo spirito di ’In cammino per la Pace’, percorso articolato in quattro tappe, che da oggi a martedì 2 giugno, unirà simbolicamente montagna e costa attraversando il territorio cesenate. Sono già oltre 200 le persone che hanno aderito all’iniziativa, promossa dal comitato organizzativo ’Semi di Pace’, nato attorno all’associazione Caring For Peace OdV, insieme a numerose realtà associative, sindacali e il volontariato del territorio. L’idea del cammino nasce da una proposta personale di Omar Fabbri, presidente di Caring For Peace OdV, maturata a Monte Castello, luogo simbolico dal quale prenderà forma anche un momento di omaggio e condivisione, previsto domenica, dalle 17. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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