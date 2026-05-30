Un giovane di 22 anni è stato vittima di un pestaggio violento a Milano. L'episodio è avvenuto nelle ultime ore e le forze dell'ordine stanno indagando per identificare gli aggressori. Nessuna informazione è stata rilasciata sul motivo dell'aggressione o sulle condizioni della vittima. La polizia ha avviato le verifiche e sta ascoltando testimoni presenti sul luogo. Nessun dettaglio riguardo alle eventuali accuse o arresti è stato comunicato.

Massimo Gramellini torna questa sera, sabato 30 maggio, alle 20.30 su La7 con un nuovo appuntamento di In Altre Parole, il programma che ogni settimana racconta l’attualità attraverso il dialogo con protagonisti della politica, della cultura, dell’informazione e della società, offrendo spunti di riflessione sui temi al centro del dibattito pubblico. Anticipazioni e ospiti del 30 maggio 2026. In apertura, Massimo Gramellini torna sull’attualità e commenta i fatti che hanno animato il dibattito pubblico della settimana, con ospite Rosy Bindi. Ad arricchire la puntata, anche una conversazione con il conduttore Gabriele Corsi, in veste di scrittore, per raccontare il suo nuovo libro Un uomo da poco, e un’intervista con l’ex capo della Polizia Franco Gabrielli, in libreria con Contro la paura, per affrontare il tema della sicurezza. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - In Altre Parole: ospite Davide Simone Cavallo, il 22enne vittima del brutale pestaggio a Milano

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