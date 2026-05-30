Uno studio scientifico spiega che il comportamento di alcuni gatti di lasciare parte del cibo nella ciotola non è legato alla sazietà. Anche se il felino sembra aver mangiato con entusiasmo, spesso si ferma prima di terminare il pasto e si allontana lasciando la porzione incompleta. Questo comportamento non indica necessariamente che il gatto sia sazio o che non voglia mangiare, ma risulta essere una caratteristica normale di alcune abitudini alimentari felini.

Chi vive con un felino, magari un po’ più esigente rispetto ad altri suoi simili, conosce bene la scena: si versa l’umido nella ciotola, il gatto arriva immediatamente, mangia con entusiasmo per qualche minuto e poi non finisce il cibo: si allontana lasciando metà porzione intatta. Dopo un po’ di tempo, magari mezz’ora o un’ora dopo, torna a mangiare qualche altro boccone. Oppure, ancora più curioso, ignora completamente quanto rimasto, ma mostra improvvisamente interesse non appena viene aperta una nuova confezione. Per anni molti proprietari hanno interpretato questo comportamento come un semplice segnale di sazietà. Il pensiero comune era: il pet ha mangiato quanto basta e poi si è fermato perché pieno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il tuo gatto non finisce il cibo? Non è questione di sazietà, lo dice la scienza

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Multi SubShe Came Back to Destroy the Man Who Betrayed Her!

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