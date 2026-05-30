Il sindaco Scarfini | Aprire a Fratelli d’Italia? Solo per proposte costruttive
Il sindaco ha dichiarato che la maggioranza è disponibile ad ascoltare tutte le proposte, purché siano costruttive e mirate al bene della città. Ha precisato che l'apertura a Fratelli d’Italia dipende dall'intento di portare avanti iniziative utili, escludendo qualsiasi apertura politica automatica. La posizione si basa sull’obiettivo di collaborare solo se le proposte risultano vantaggiose per l’amministrazione e i cittadini.
"La maggioranza è aperta a tutte le proposte, ma solo se costruttive per il bene della città". È da questa impostazione che Alberto Maria Scarfini sintetizza la linea politica della nuova fase amministrativa, dopo la sua vittoria al primo turno a Fermo, sostenuto da cinque liste civiche, in un contesto che segna l’affermazione di un progetto dichiaratamente indipendente senza l’appoggio diretto dei partiti strutturati. Tra questi Fratelli d’Italia, oggi all’opposizione in Consiglio comunale. Una posizione che, a poche ore dalla proclamazione, lo stesso Scarfini rafforza ribadendo: "Lavoriamo per il vero bene della città e dei cittadini, pertanto aperti a tutte le proposte costruttive, non soltanto a quelle di Fd’I". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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