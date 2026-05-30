Il sindaco Scarfini | Aprire a Fratelli d’Italia? Solo per proposte costruttive

Notizia in breve

Il sindaco ha dichiarato che la maggioranza è disponibile ad ascoltare tutte le proposte, purché siano costruttive e mirate al bene della città. Ha precisato che l'apertura a Fratelli d’Italia dipende dall'intento di portare avanti iniziative utili, escludendo qualsiasi apertura politica automatica. La posizione si basa sull’obiettivo di collaborare solo se le proposte risultano vantaggiose per l’amministrazione e i cittadini.