Il colpo di fulmine beauty | la lip combo di Chanel

Un nuovo look di tendenza sta conquistando il mondo della bellezza: Chanel ha lanciato una limited edition di Rouge Allure Velvet, il suo rossetto opaco ma luminoso disponibile in otto tonalità. La collezione include anche una matita labbra abbinata, pensata per completare il trucco in modo elegante e deciso. La novità sta già spopolando tra gli appassionati di make-up.

Per la primavera 2026, Chanel Rouge Allure Velvet si reinventa in una limited edition protagonista della cover beauty di Vanity Fair in edicola. Stesso riconoscibile click, declinato in rossi luminosi, rosa delicati e marroni caldi: otto nuance in tutto che vestono le labbra con un finish vellutato opaco ma luminoso. La consistenza «seconda pelle» sublima le labbra con un concentrato di pigmenti e una formula arricchita con olio di jojoba e burro di karité che donano una sensazione immediata di idratazione e morbidezza. Omaggio ai gioielli Coco Crush, i profili dorati e un’incisione a motivo matelassé dalle linee intrecciate impreziosiscono il packaging del rossetto che questa volta non si presenta da solo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il colpo di fulmine beauty: la lip combo di Chanel Articoli correlati Tre lip combo da non perdere a Natale (a prova di pranzo)A Natale, si sa, il look è importante: c’è chi punta sul look, chi sugli accessori, e chi sul make-up. Leggi anche: Alysa Liu e il lip oil Rare Beauty diventano il beauty moment più Gen Z delle Olimpiadi 2026