Ezio Targi resterà nella squadra anche nella stagione 20262027. La decisione è stata annunciata con entusiasmo, sottolineando che i giocatori di quest’anno sono considerati “speciali”. Targi, presente nel club per 34 anni come giocatore, allenatore e collaboratore, ha riscosso grande affetto da parte di tutti, rendendo difficile il suo addio. La sua presenza continua a rappresentare un punto di riferimento per il team.

Farà parte della Robur stagione 20262027 anche. Ezio Targi. E come poteva non rimanere? Non c’è un giocatore passato da Siena, in 34 anni di ‘servizio’, un allenatore, un collaboratore, che non lo abbia amato. "Mi vogliono tutti bene i miei cuccioli, i miei bambini" dice Ezio. "Nel tempo ho incrociato ragazzi meravigliosi, dal primo all’ultimo – racconta, ospite ai Fedelissimi –, ma quelli di quest’anno. sono davvero speciali. Mi hanno anche regalato un ‘Brondi’, almeno vedo bene i tasti. Sono attaccato a tutti, Ciofi, Cavallari, Vlahovic, che secondo me deve ancora esplodere, Mastalli, un grande professionista. Alessandro è stato con me nello spogliatoio più di un mese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il personaggio. Ezio Targi ancora in bianconero: "I ragazzi di quest’anno davvero speciali»

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