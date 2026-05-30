Il Partito Democratico di Agliana ha espresso dubbi sull’utilizzo di risorse pubbliche per finanziare servizi di vigilanza privata. La questione riguarda la pertinenza e l’efficacia di tali investimenti, in assenza di una chiara definizione dei benefici rispetto ai costi sostenuti. La discussione si concentra sulla compatibilità di questa scelta con le priorità di sicurezza pubblica e sulla trasparenza delle modalità di finanziamento. La posizione del partito si basa su valutazioni di natura economica e gestionale.

"E’ corretto investire risorse pubbliche nella vigilanza privata?". Il Pd aglianese è perplesso sul progetto "Agliana più sicura", attivato in via sperimentale dal Comune nei mesi estivi, che prevede la collaborazione con l’istituto di vigilanza privato, Sicuritalia (che già collabora con il Comune), per una maggiore sorveglianza del centro. "Dopo sette anni di propaganda sulla sicurezza, si privatizza la sicurezza – attacca il capogruppo Pd Guido Del Fante –. L’anno scorso avevamo presentato una mozione per incrementare l’organico di polizia locale che venne bocciata dalla maggioranza. Il territorio ha bisogno di maggiori controlli e il tema sicurezza non riguarda solo i giovani è più ampio, ma perché l’amministrazione investe soldi della comunità per la vigilanza privata e non per incrementare l’organico della polizia locale?". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Pd è perplesso sulla vigilanza privata

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