Il PalaGuidetti darà impulso all’Appennino
Ieri è stato inaugurato il nuovo palasport Giorgio Guidetti a Castelnovo, una struttura che mira a sostenere l’area dell’Appennino. Il sindaco ha sottolineato che l’edificio è versatile e può ospitare eventi sportivi, musicali, culturali e istituzionali. La struttura rappresenta un nuovo punto di riferimento per la comunità locale, con l’obiettivo di favorire attività diverse e rafforzare il tessuto sociale della zona.
Giornata storica ieri per Castelnovo con l’inaugurazione del nuovo palasport Giorgio Guidetti. Sottolinea il sindaco Emanuele Ferrari: "Si tratta di una struttura bella, flessibile non solo per eventi sportivi ma anche musicali, culturali e istituzionali. Ma ancor prima è una struttura accogliente, inclusiva grazie alla collaborazione con la Federazione Sport Sordi Italia (Fssi). Ora si aprono nuovi orizzonti e nuove sfide, per questo siamo molto emozionati". Sono seguite le parole del presidente della Fedezazione Sportiva Sordi, Federico Paria: "L’impianto che segna una tappa storica per lo sport sordo in Italia. Il Palasport è stato progettato per garantire piena accessibilità, con soluzioni tecnologiche avanzate pensate in particolare per gli atleti sordi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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