Il PalaGuidetti darà impulso all’Appennino

Notizia in breve

Ieri è stato inaugurato il nuovo palasport Giorgio Guidetti a Castelnovo, una struttura che mira a sostenere l’area dell’Appennino. Il sindaco ha sottolineato che l’edificio è versatile e può ospitare eventi sportivi, musicali, culturali e istituzionali. La struttura rappresenta un nuovo punto di riferimento per la comunità locale, con l’obiettivo di favorire attività diverse e rafforzare il tessuto sociale della zona.