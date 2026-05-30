Il nuovo modello di adidas, Spezial Loafer, combina elementi di sneaker e mocassini. La scarpa presenta una tomaia in pelle e una suola in gomma, con un design che mescola dettagli classici e moderni. È disponibile in diverse varianti di colore e si rivolge a chi cerca un prodotto versatile e adatto a vari stili. La produzione si concentra sulla qualità dei materiali e sulla funzionalità, mantenendo un aspetto estetico che richiama entrambe le tipologie di calzature.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Finalmente il mocassino Spezial di adidas Originals torna a essere “fedele all'originale”. Di recente, quando adidas ha presentato il mocassino Spezial, la reazione è stata inequivocabile: ci troviamo davanti a un prodotto interessante e innovativo, ma anche a una piccola rottura con il DNA della sneaker originale. Per quanto le versioni precedenti fossero pulite ed eleganti, a molti mancava proprio ciò che contraddistingue la Handball Spezial sin dal 1979. Ora adidas offre esattamente questo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il nuovo Spezial Loafer di adidas ci ricorda che può esserci un vero compromesso tra sneaker e mocassini

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Si parla di: Il nuovo Spezial Loafer di adidas ci ricorda che può esserci un vero compromesso tra sneaker e mocassini; adidas Originals trasforma le Handball Spezial in loafer: due nuove colorway super fresh.