Il Monza cancella il sogno del Catanzaro e torna in Serie A
Il Monza ha battuto il Catanzaro e torna in Serie A dopo un anno. La partita si è conclusa con la vittoria del Monza, che ha eliminato il Catanzaro. La promozione è ufficiale. La squadra si è assicurata il salto di categoria con questa vittoria. La sfida si è disputata oggi, con il Monza che ha ottenuto il risultato decisivo. La promozione in massima serie è stata conseguita sul campo.
Un anno dopo la discesa, Il Monza torna in Serie A. Senza Galliani e Fininvest Berlusconi (ora di proprietà prevalentemente americana), i Lombardi divennero la terza e ultima squadra ad essere promossa dopo Venezia e Frosinone. Nella finale play-off hanno battuto il Catanzaro. Il ritorno del Catanzaro nell’élite, 43 anni dopo, era a un gol dall’essere reale: Quelli del sud, della Calabria, hanno pareggiato 0-2 all’andata. ma, in caso di parità, viene promossa la migliore classificata della fase regolare. E quello era il Monza di Patrick Cutrone e soci. Temperature altissime sul pianeta calcio. Ci saranno altri sviluppi? In caso affermativo... 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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