Catanzaro-Monza | oggi i bagaj si giocano il grande sogno della serie A

Oggi alle 20 si gioca l'incontro di andata dei play-off tra Catanzaro e Monza, con quest'ultima che punta alla promozione in Serie A. La partita si svolge in un contesto di grande attesa tra i tifosi, che seguono con interesse questa fase decisiva del torneo. La sfida rappresenta un passaggio importante per entrambe le squadre, che cercano di ottenere un vantaggio in vista del ritorno.

Una domenica di grande attesa per i tifosi del Monza. Alle 20 di domenica 24 maggio si giocherà la partita di andata dei play-off per la promozione in serie A.I ragazzi di mister Bianco dovranno affrontare il Catanzaro. La partita si disputerà allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, con calcio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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