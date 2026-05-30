Il meglio del nuoto torna a Empoli Al via il 33° Meeting Nazionale

La piscina comunale di Empoli ospita la 33ª edizione del Meeting Nazionale di nuoto, ritorno dopo cinque anni di assenza. La competizione vede protagonisti alcuni tra i migliori talenti italiani. L’evento si svolge nella struttura locale, che era stata temporaneamente chiusa e aveva ospitato le gare in altre sedi durante questo periodo. La manifestazione rappresenta un momento di rilievo per il nuoto nazionale, con numerosi atleti in gara.

Il grande nuoto torna alla piscina comunale di Empoli, pronta ad ospitare i migliori talenti italiani per la 33esima edizione del Meeting Nazionale Città di Empoli, tornato finalmente a ‘casa’ dopo un esilio durato cinque anni, in quel di Livorno, dato dall’indisponibilità dell’impianto empolese. Un’occasione per gioire di un tanto atteso ritorno e, al contempo, inaugurare la stagione estiva della piscina, che dal prossimo 2 giugno sarà aperta anche ai cittadini col nuovo calendario in partenza: l’evento sportivo, che invece durerà oggi e domani, sarà organizzato dalla TNT Empoli in collaborazione con Aquatempra, e grazie al patrocinio del Comune di Empoli e della FIN Toscana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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