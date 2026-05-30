La giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo per costituirsi parte civile nei processi che coinvolgono l’Ente e che possano arrecare danno. La decisione riguarda tutte le cause ritenute utili a tutelare gli interessi del Comune. Nessuna indicazione sui procedimenti specifici o sui soggetti coinvolti. La misura prevede di intervenire in giudizio per difendere le proprietà e le risorse pubbliche.

Tarantini Time Quotidiano La Giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo con cui manifesta la volontà dell’Amministrazione di costituirsi parte civile nei procedimenti penali relativi a fatti che possano arrecare un danno al Comune, sia dal punto di vista economico sia sotto il profilo dell’immagine istituzionale. Il provvedimento rappresenta un ulteriore tassello nell’ambito delle attività di tutela degli interessi pubblici e mira a rafforzare il ruolo dell’Ente nei procedimenti giudiziari che coinvolgono vicende ritenute particolarmente rilevanti per la comunità amministrata. L’indirizzo approvato punta infatti a garantire una presenza più incisiva del Comune nei processi penali legati a comportamenti che possano compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa o arrecare un pregiudizio alla reputazione dell’istituzione. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Il Comune pronto a costituirsi parte civile nei processi che danneggiano l’Ente

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Telenuova - Morte di Yassine, 6 indagati il comune pronto a costruirsi parte civile - (01-05-2026)

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