Martin Vitik e Santiago Castro sono stati esclusi dalla lista dei giocatori convocati per i Mondiali. Vitik ha dovuto rinunciare al torneo, mentre Castro, che era tra i preconvocati, non sperava più di essere selezionato. La competizione si svolgerà in televisione, senza la presenza di entrambi i calciatori.

Alla fine Martin Vitik ha dovuto rinunciare al sogno Mondiale. E come lui Santiago Castro che però, ancorché presente nel ‘listone’ dei preconvocati del cittì dell’Argentina Scaloni, ormai non ci sperava più. Fatale per Vitik l’ infortunio alla caviglia che gli ha fatto saltare le ultime tre gare di campionato, anche se sulla decisione del cittì della Repubblica Ceca Miroslav Koubek di escluderlo dalla lista dei 29 preconvocati (che tra due giorni diventeranno 26) ha pesato anche lo scarso utilizzo da parte di Italiano nelle ultime curve della stagione. Vitik è già in vacanza e come lui Castro, che certo non poteva sperare di ritagliarsi un posto in extremis nell’Albiceleste a fronte di una seconda parte di stagione avara di gol e condizionata da uno stato di forma precario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ceco e l’argentino esclusi. I mondiali in tv. Vitik e Castro restano fuori

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