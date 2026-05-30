A Gatteo Mare si è svolta la Settimana del Liscio, un evento dedicato alla tradizione del ballo romagnolo. Durante l’iniziativa sono state presentate le attività e le iniziative in programma per mantenere viva questa tradizione. Sono stati anche discussi i progetti di promozione e le opportunità di crescita per il settore. Non sono stati comunicati dati numerici o dichiarazioni di enti pubblici o privati.

A Gatteo Mare la Settimana del Liscio ha offerto l’occasione per fare il punto della situazione del ballo popolare romagnolo, valzer, polka e mazurka, lanciato da Carlo Brighi detto Zaclen, poi reinventato dal 1928 da Secondo Casadei, portato al successo nel 1971 da Raoul e e rinverdito dal 2000 da Mirko Casadei. Un patrimonio culturale romagnolo che è anche parte fondamentale dell’identità locale nonché attrattiva e caratteristica turistica importante. Tantissime sono le orchestre che hanno in scaletta canzoni di liscio e continuano la tradizione della musica da ballo, apprezzata da un pubblico di tutte le generazioni. "Valzer, mazurka e polka sono sempre le ciliegine sulla torta di qualsiasi serata da ballo– racconta Moreno Il Biondo – La Settimana del Liscio è un contenitore di stili e generi legati al ballo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il ballo romagnolo ha ancora un grande futuro"

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