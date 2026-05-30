I vasi da fiori per la casa si distinguono per altezza, forma e capacità di contenere bouquet. La scelta corretta dipende dalla tipologia di fiori e dal risultato estetico desiderato. Vasi più alti sono ideali per fiori con steli lunghi, mentre quelli più bassi si adattano a composizioni compatte. La forma del contenitore può accentuare la presentazione del bouquet, garantendo stabilità e un aspetto armonioso.

I fiori in casa sono un toccasana per l'umore Oltre a essere una gioia per gli occhi, infatti, i fiori hanno effetti benefici sull’umore. In un famoso studio pubblicato nel 2005, Jeannette Haviland-Jones dell’Università del New Jersey dimostrò che la presenza dei fiori è un potente stimolo di emozioni positive: «I fiori hanno effetti immediati e a lungo termine sulle reazioni emotive, sull'umore, sui comportamenti sociali e persino sulla memoria». Come far durare i fiori più a lungo I fiori recisi non sono fatti per durare, ed è proprio questo a renderli così preziosi. Tuttavia, ci sono piccole accortezze che permettono di godere più a lungo della loro bellezza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I vasi da fiori per la casa: come sceglierli in base all'altezza, alla forma e ai bouquet

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VASETTI CON PIANTE GRASSE - Fatto in Casa da Benedetta

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