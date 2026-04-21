Saronno piano ex-Isotta Fraschini i dubbi coi numeri di Ferrario e di Aroldi

A Saronno, si discute del piano per l’ex-Isotta Fraschini, con alcuni dubbi sollevati sui dati presentati. Franco Ferrario e l’ex sindaco Augusto Airoldi hanno espresso perplessità riguardo ai numeri riportati nel progetto. La questione riguarda specificamente alcune cifre e stime utilizzate nel piano di riqualificazione dell’area industriale. La discussione prosegue tra le parti coinvolte, senza ancora arrivare a una conclusione definitiva.

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