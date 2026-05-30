Andrea Roncato ha rilasciato dichiarazioni shock, affermando di desiderare di essere catturato vivo dalla morte e di considerare il suo aborto come il più grande errore della sua vita, senza pentirsi. Nel frattempo, sono usciti due suoi film nelle sale: uno intitolato “Il tempo è ancora nostro” e l’altro “Il principe della follia”.

Due film nelle sale cinematografiche. Uno diverso dall’altro. “Il tempo è ancora nostro” e “Il principe della follia”. Ma A ndrea Roncato attore comico che negli anni Ottanta in coppia con Gigi Sammarchi ha sbancato i botteghini con dei film diventati dei cult ha altri progetti. «In estate girerò la seconda stagione della serie La ricetta della felicità. In autunno sarò in onda su Rai 1 con il biopic su Giovannino Guareschi, Non muoio neanche se mi ammazzano ». E sul tema della morte Andrea Roncato ha un desiderio. Anzi un sogno come racconta al settimanale Oggi: « Uno solo: farmi sorprendere vivo dalla morte». Tra i rimpianti della sua vita c’è quella di non aver avuto figli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho un solo sogno: farmi sorprendere vivo dalla morte. Il più colossale errore della mia vita? Scegliere l’aborto, non me ne pentirò mai abbastanza”: le confessioni di Andrea Roncato

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