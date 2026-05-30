Kai Havertz ha segnato in due finali di Champions League con due squadre diverse, entrando così nel gruppo di giocatori che hanno realizzato questo risultato, come Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic.

Kai Havertz entra nel club dei grandi: gol in finale di Champions League con due squadre, come CR7 e Mandzukic. Con il gol segnato al 6’ contro il PSG, Kai Havertz entra in un club esclusivo della storia della Champions League: è infatti il terzo giocatore capace di andare a segno in una finale con due squadre diverse. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Il tedesco classe 1999 aveva già lasciato il segno nell’ultimo atto del 2021, quando con la maglia del Chelsea firmò il gol decisivo contro il Manchester City a Oporto. Ora si ripete con l’Arsenal, confermando la sua attitudine a incidere nei momenti più pesanti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Havertz nella storia della Champions: come CR7 e Mandzukic, a segno in due finali con maglie diverse

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