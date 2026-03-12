Hanno chiuso la statale Drammatico incidente mortale

Un incidente mortale si è verificato questa mattina sulla statale, coinvolgendo più veicoli e provocando la chiusura temporanea della strada. Le autorità sono intervenute sul luogo, dove si sono trovate scene di caos e traffico bloccato. Nessuna informazione ufficiale sui dettagli dell’accaduto o sulle eventuali responsabilità. La statale rimane chiusa in attesa di ulteriori accertamenti.

È successo tutto in pochi istanti, nel cuore di una giornata che sembrava come tante altre. Un boato improvviso, poi il silenzio rotto solo dalle sirene dei soccorsi e dalle auto ferme lungo la carreggiata. Chi si trovava nei paraggi racconta di una scena difficile da dimenticare, con i mezzi di emergenza arrivati a tutta velocità mentre la strada si trasformava in un luogo di tensione e paura. L'allarme è scattato poco dopo l'ora di pranzo lungo la statale 80, in un tratto particolarmente noto agli automobilisti della zona: la variante di Teramo chiamata "lotto zero". In quel punto due vetture si sono scontrate in modo violento, in un impatto frontale che ha provocato conseguenze drammatiche e ha richiesto l'intervento immediato dei soccorritori.