L'Europa si trova a fronteggiare la pressione cinese sulla componentistica industriale e una crisi energetica che fa salire i costi. Le aziende europee sono sotto pressione per mantenere la produzione, mentre le famiglie affrontano bollette energetiche sempre più alte. La questione riguarda come difendere i settori industriali dalla concorrenza cinese e come gestire i rincari energetici che rischiano di rallentare i consumi domestici.

? Punti chiave Come può l'Europa proteggere la componentistica industriale dalla pressione cinese?. Perché i costi energetici minacciano di bloccare i consumi delle famiglie?. Quali misure anti-dumping servono per salvare le aziende europee?. Come può il nuovo nucleare interrompere il circolo vizioso industriale?.? In Breve Necessità misure anti-dumping per proteggere filiere produttive dalla pressione commerciale di Pechino. Rischio inflazione per consumi e imprese simile al periodo 2022-2023. Critica proposta commissario Fitto sull'uso fondi coesione per emergenza energetica. Sinergie territoriali proposte tra Lombardia, Baviera e Catalogna per filiere industriali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guidesi: l’Europa è tra minaccia cinese e crisi energetica

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