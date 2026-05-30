I Guelfi Firenze hanno concluso la loro fase di regular season a Bologna, rimanendo imbattuti e in prima posizione. La squadra è già sicura del seed numero uno nei play-off e ha dato un primo assaggio della competizione europea, considerata un antipasto della Champions. La squadra ha mantenuto una serie di risultati positivi, consolidando la posizione in classifica prima dell'inizio delle fasi successive.

Imbattuti, primi in classifica e già certi del seed numero uno nei play off. I Guelfi Firenze chiudono la regular season IFL da dominatori e oggi (kickoff ore 18) saranno di scena sul campo dei Warriors Bologna in una sfida che, per la graduatoria, conta poco ma che può dire molto sullo stato di forma dei campioni d’Italia in carica. I viola arrivano forti di una striscia impressionante: anche la scorsa stagione, sono diciannove le loro imposizioni consecutive tra Italian Football League e Central European Football League. Nel campionato 2026 il percorso è stato fin qui perfetto: sette partite e sette vittorie, ultimo successo il netto 48-24 conquistato a Legnano coi Frogs. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guelfi chiudono a Bologna. Antipasto di ’Champions’

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