Grande interesse a Manfredonia per il convegno dedicato alla nuova pianificazione urbana
Si è svolto a Manfredonia un convegno sulla nuova pianificazione urbana. L'evento ha visto la partecipazione di cittadini e professionisti del settore, che hanno discusso delle modifiche previste per il territorio. Sono state presentate proposte riguardanti interventi pubblici e privati, con particolare attenzione alle aree di sviluppo e riqualificazione. La discussione si è concentrata sulle modifiche al piano urbanistico generale e sulle strategie di intervento.
L'iniziativa ha rappresentato un'occasione significativa per approfondire il percorso di adeguamento del Piano Regolatore Generale al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), con l'obiettivo di costruire una visione moderna, sostenibile e condivisa della città, capace di coniugare tutela del paesaggio, qualità urbana e opportunità di sviluppo.Particolare attenzione è stata dedicata alle politiche di contenimento e riduzione del consumo di suolo, oggi considerate una priorità imprescindibile per una pianificazione responsabile. 👉🏻 Tra i temi affrontati durante il convegno, la rigenerazione del fronte mare ha assunto un ruolo centrale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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