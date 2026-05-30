grande interesse a manfredonia per il convegno dedicato alla nuova pianificazione urbana

Notizia in breve

Si è svolto a Manfredonia un convegno sulla nuova pianificazione urbana. L'evento ha visto la partecipazione di cittadini e professionisti del settore, che hanno discusso delle modifiche previste per il territorio. Sono state presentate proposte riguardanti interventi pubblici e privati, con particolare attenzione alle aree di sviluppo e riqualificazione. La discussione si è concentrata sulle modifiche al piano urbanistico generale e sulle strategie di intervento.