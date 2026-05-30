Temperature vicine ai 30°C e caldo intenso hanno colpito la regione negli ultimi giorni. Le scuole hanno adottato lezioni all’aperto per ridurre il disagio. Numerosi studenti sono stati colti da malore a causa delle alte temperature. Le condizioni climatiche anomale hanno creato difficoltà in diverse località, con scuole e strutture pubbliche che hanno modificato le attività per affrontare l’afa. La situazione si mantiene critica nelle aree interne, dove il caldo è più intenso.

ANCONA Un’ondata di caldo anomalo, per il periodo, ha investito la regione. Temperature vicine ai 30° nei giorni scorsi lungo la costa: addirittura peggio nell’entroterra dove la colonnina di mercurio ha superato la soglia dei 30°. A soffrire particolarmente l’afa negli ambienti chiusi sono gli studenti di molte scuole della provincia, quasi tutte sprovviste di impianti di condizionamento dell’aria. La soluzione Alle scuole medie Alessandro Volta di Collemarino è capitato nei giorni scorsi che gli insegnanti, durante le ore più calde della mattina, abbiano portato i giovani studenti a svolgere le lezioni all’aperto, nel giardino dell’istituto opportunamente all’ombra. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Gran caldo, scuole come forni: studenti colti da malore. Lezioni all'aperto per sconfiggere l'afa

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