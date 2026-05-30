La stagione dei giocatori dell'ultima squadra si è caratterizzata da attaccanti che hanno spesso trascinato il reparto offensivo, mentre la difesa ha mostrato molte insufficienze. La squadra ha avuto problemi nelle retrovie, con troppe reti subite rispetto alle realizzazioni offensive. La finestra di mercato si avvicina e si prevedono interventi per rinforzare la linea difensiva. Riassumere l’annata può essere complesso, data la varietà di prestazioni dei singoli.

Riassumere in poche righe la stagione dei giocatori amaranto potrebbe non essere facile, sono diversi gli elementi di cui tener conto tuttavia potrebbe essere un’operazione particolarmente utile visto che il mercato è ormai alle porte. Seghetti: 6 bene ma non benissimo, complici le alte aspettative su di lui. Ciobanu: 6.5 gioca poco ma si fa notare, 3 clean sheets in appena 6 presenze è senz’altro un dato importante. Gentile: 5.5 ad un passo dalla sufficienza, pesano i troppi infortuni e la discontinuità ma la qualità c’è. Baldi: 5.5 tanti errori dovuti all’inesperienza, ma anche tanto carattere ha bisogno di crescere e giocare. Ghezzi: 5 un altro da cui ci si aspettava di più, fatica a trovare continuità a causa degli infortuni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli attaccanti trascinatori. Insufficienze in difesa

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I difensori sono daccordo !

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