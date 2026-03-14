Sottil guarda oltre gli attaccanti | Siamo a quattordici clean sheet

Il tecnico del Modena, Andrea Sottil, ha osservato il campo concentrandosi sugli attaccanti, sottolineando che la squadra ha raggiunto quattordici partite senza subire gol. Dopo quattro mesi, la squadra ha segnato tre reti in una sola gara, un risultato che ha portato soddisfazione alla fine della partita. Sottil ha parlato di questa prestazione come di un passo avanti importante.

Erano quattro mesi che il Modena non segnava 3 reti, un dato che basta per sottolineare la soddisfazione a fine gara di Andrea Sottil. L’ultima volta era stato sempre al ’Braglia’ lo scorso 2 novembre nell’identico 3-0 alla Juve Stabia. Un successo che vale doppio perché cancella un filotto di 3 gare in cui i gialloblù aveva conquistato un solo punto. "È stata una bella gara – le sue parole – ci tenevamo molto a vincere, ora i punti fanno la differenza e vogliamo difendere il 6° posto. Sono soddisfatto per il 14esimo clean sheet, la solidità difensiva è un nostro pilastro. Sono contento anche per gli attaccanti che ho sempre detto che sono forti, brava la squadra a metterli nelle condizioni di fare gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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