Gli ambientalisti hanno bloccato il traffico sull’autostrada del Brennero, portando alla riapertura verso l’Austria. Alcuni turisti tedeschi, ignari della chiusura, sono stati costretti a tornare indietro. La protesta ha causato disagi senza che fosse prevista una comunicazione preventiva efficace. La strada è stata riaperta dopo alcune ore, ma il blocco ha creato confusione tra chi viaggiava verso il confine.

AGI - Ha sorpreso alcuni turisti tedeschi il blocco autostradale del Brennero, i quali sono dovuti tornare indietro, dato che nonostante la campagna informativa, non sapevano della chiusura. "Lo sciopero, di cosa si tratta?", ha chiesto un automobilista ignaro del blocco che dopo aver parlato con l'agente di polizia. Atmosfera quasi surreale al passo del Brennero che non si respirava nemmeno ai tempi delle restrizioni attuate nel 2020 a seguito della pandemia di coronavirus. Alcuni tir parcheggiati sull'area di sosta nei pressi del Plessi Museum, il vicino outlet center aperto ma con pochissimi visitatori, i bar al passo che stanno pensando di chiudere prima causa la mancanza di clienti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Gli ambientalisti bloccano il traffico al Brennero. A22 riaperta verso l'Austria

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Brennero chiuso. Gli ambientalisti bloccano il trafficoIl traffico sul tratto autostradale del Brennero è stato bloccato da ambientalisti, creando disagi ai turisti tedeschi.

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