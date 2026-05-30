Gli alunni che attori È protagonista l’amicizia

’Felici di essere amici’, emozioni e applausi alla recita scolastica. Una serata piena di gioia, musica e amicizia quella vissuta nei giorni scorsi al ’Teatrin’ di Goro, dove i bambini delle classi 2A e 2B hanno portato in scena la recita di fine anno dal titolo ’Felici di essere amici’. Davanti ad una platea di genitori, familiari e autorità locali presenti, i piccoli protagonisti hanno recitato, cantato e ballato trasmettendo un messaggio semplice ma molto importante: l’amicizia è un valore prezioso che unisce tutti. Grande la commozione in sala di papà e mamme davanti ai loro figli, sul palco come attori professinisti. Con colorati costumi e scenografie, ma soprattutto con grande spontaneità, i bambini delle due classi hanno saputo conquistare il folto pubblico, regalando momenti divertenti e comunque sempre ricchi di valori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Power of female teacher | Brilliant Class 8 Romantic Scene

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