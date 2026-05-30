Gigi D’Alessio è protagonista questa sera, sabato 30 maggio, in prima serata su Canale 5 con una nuova serata evento dal titolo Gigi Stadio Maradona – Una Notte a Napoli, a nove anni di distanza dall’ultimo show sul palco del maestoso impianto sportivo della sua città. Sarà una serata all’insegna della grande musica e dello spettacolo, tra racconti e duetti con tanti ospiti: da Elodie a Geolier, passando per Alessandra Amoroso, Clementino e LDA, fino ad Elena D’Amario, sua collega quest’anno nella giuria del Serale di Amici. Lo show accompagnerà il pubblico in una notte speciale nell’atmosfera unica di Napoli, all’insegna della festa e della condivisione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Gigi D’Alessio su Canale 5 con Una Notte a Napoli

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GIGI D'ALESSIO, STADIO MARADONA - UNA NOTTE A NAPOLI STASERA SU CANALE 5

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Gigi D'Alessio - Stadio Maradona, una notte a Napoli, il concerto evento arriva su Canale 5 #gigid'alessio x.com

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