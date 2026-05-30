Giappone stellato in Sardegna | arriva IYO a Poltu Quatu

Un ristorante stellato giapponese ha aperto a Poltu Quatu, in Sardegna. L’evento segna l’ingresso di IYO nella zona, portando una proposta culinaria di alto livello. La gestione del locale ha annunciato che la cucina sarà adattata alle esigenze della stagione estiva, senza specificare chi sarà alla guida della cucina durante questo periodo. La nuova apertura si inserisce nel panorama gastronomico locale, senza ulteriori dettagli sulle modalità operative o sui cambiamenti previsti.

? Domande chiave Come cambierà l'offerta gastronomica di Poltu Quatu con questa apertura?. Chi guiderà la cucina stellata per adattarla al ritmo estivo?. Come faranno a mantenere lo standard milanese in un contesto relax?. Perché questo investimento segna una svolta per il borgo di Poltu Quatu?.? In Breve Chef Takeshi Iwai e Andrea Besana coordinano la cucina con Federica Strologo.. Apertura prevista a giugno nel complesso immobiliare acquisito da Castello SGR nel marzo 2024.. Il gruppo raggiunge cinque insegne includendo i due locali milanesi e il servizio Aji.. Maurizio Lai Architects ha progettato gli spazi con materiali chiari e ceramiche artigianali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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