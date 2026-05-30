Dopo una cena con un altro concorrente, uno dei partecipanti ha smesso di seguire sui social un'altra concorrente coinvolta nel triangolo amoroso. La donna ha risposto con un commento sui social, mostrando fastidio. Non ci sono state altre comunicazioni ufficiali o dichiarazioni pubbliche da parte dei protagonisti. La vicenda si svolge al di fuori del programma, ma continua a suscitare interesse tra i follower.

Il Grande Fratello Vip ha chiuso i battenti, ma il triangolo amoroso che ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori continua a vivere fuori dalla Casa. Protagonisti della vicenda sono Lucia Ilardo, Renato Biancardi e Raul Dumitras, le cui dinamiche sentimentali hanno alimentato dibattiti accesi sui social e diviso il pubblico tra chi sosteneva la coppia Raul-Lucia e chi invece tifava per vedere l’influencer accanto al cantante napoletano. Terminata l’esperienza nel reality, Lucia ha scelto di rivedere Renato. I due sono stati immortalati insieme in diverse occasioni, tra cui una cena romantica a lume di candela che la modella ha condiviso su Instagram. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - GF Vip, Raul toglie il segui a Lucia dopo la cena con Renato: lei risponde piccata sui social

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