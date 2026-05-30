Gerry Scotti aveva annunciato di voler ridurre la durata dell'access time, ma successivamente ha cambiato posizione. In un video, ha affermato che la Rai riceve il canone, mentre la sua rete no, e ha spiegato di essere d’accordo con Stefano De Martino sulla fine anticipata dell’intervallo pubblicitario. Tuttavia, poi ha ritirato questa dichiarazione, senza ulteriori dettagli.

"Io e Stefano De Martino siamo d'accordo sul far finire prima l'access time ma.", Gerry Scotti lancia il sasso ma poi ritira la mano Gerry Scotti, ospite al festival della tv di Dogliani, ha commentato il discusso problema che riguarda l’access time. SiaLa Ruota della Fortuna, siaAffari Tuoi, finiscono sempre più tardi e ciò genera diverse polemiche.Così Rai e Mediaset hanno deciso di diminuire il prime time, accorciandolo, ma il risultato non è funzionato. Gerry Scotti, ospite al festival di Dogliani, ha detto: “Parlando come signor Virginio (suo vero nome, ndr) e io Stefano De Martino siamo d’accordo e su questo foglio noi scriviamo 21. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gerry Scotti promette un access più breve, poi cambia idea: “La Rai ha il canone, noi no” | VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La Rai vuole distruggere “La ruota della fortuna”: ecco l’idea (geniale?) per contrastare Gerry Scotti, funzionerà?La Rai sta valutando un progetto per sostituire “La ruota della fortuna” con un nuovo programma, in risposta all’attuale successo di Gerry Scotti.

Gerry Scotti, il nuovo affondo contro la Rai: cos’ha detto. TensioneUn noto presentatore televisivo ha recentemente criticato pubblicamente la Rai, alimentando tensioni nel settore.

Temi più discussi: Mentana, Cazzullo, Gerry Scotti e Katia Follesa: il Festival della Tv accende tre giorni di incontri; Mediaset non spegne la tv d'estate: Gerry Scotti va in onda no-stop, la Ruota della Fortuna gira anche a luglio e agosto. Affari tuoi...; Enrico Papi oltre Sarabanda, Mediaset lo sceglie per Yoga Radio Estate: con lui una star della musica. Chi è; Pure i pavoni si allargano.

Gerry Scotti e Gabriella Perino si sono sposati in gran segreto? Alle nozze c’erano solo loro due, senza figli, parenti, amiciSecondo le ultime indiscrezioni il conduttore e la compagna si sarebbero detti sì in Comune a Milano, nella più assoluta riservatezza, un anno e mezzo fa ... vanityfair.it

Gerry Scotti si è sposato in segreto con Gabriella Perino (dopo 15 anni insieme)? Alle nozze c’erano solo loro, senza figli, parenti e amiciNozze segrete per Gerry Scotti e Gabriella Perino. Il celebre conduttore avrebbe fatto il grande passo dopo 15 anni insieme alla compagna, ma avrebbe ... msn.com