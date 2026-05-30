Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore. Oggi, 30 Maggio 2026, il prezzo della materia prima gas nel servizio di tutela della vulnerabilità è in calo rispetto al mese precedente: una notizia positiva per le famiglie che cercano di risparmiare sui consumi energetici. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 30 Maggio 2026 è fissato da ARERA in 0,492 €Smc (aprile 2026). A questo valore si aggiungono costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas in calo: prezzo tutelato scende a 0,492 €/Smc ad aprile 2026, PSV in lieve flessione

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