Gas in calo | prezzo tutelato scende a 0,492 € Smc ad aprile 2026 PSV in lieve flessione
Il prezzo tutelato del gas per aprile 2026 si attesta a 0,492 euro per metro cubo, con una lieve diminuzione rispetto alle settimane precedenti. Il PSV, il prezzo di riferimento sul mercato, registra anch'esso una flessione. Il costo attuale di un metro cubo di gas viene aggiornato quotidianamente e rappresenta un dato chiave per chi monitora le proprie spese energetiche o considera un cambio di fornitore.
Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore. Oggi, 30 Maggio 2026, il prezzo della materia prima gas nel servizio di tutela della vulnerabilità è in calo rispetto al mese precedente: una notizia positiva per le famiglie che cercano di risparmiare sui consumi energetici. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 30 Maggio 2026 è fissato da ARERA in 0,492 €Smc (aprile 2026). A questo valore si aggiungono costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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