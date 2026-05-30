Andrea Sempio si è rifiutato di sottoporsi alla consulenza psichiatrica richiesta dalla Procura di Pavia nell’ambito dell’indagine riaperta sul delitto di Garlasco. L’avvocato difensore ha dichiarato che si procederà con l’analisi delle prove prima di valutare eventuali ulteriori azioni. La decisione di Sempio riguarda la mancata adesione alla procedura di approfondimento psichiatrico.

Andrea Andrea Sempio ha deciso di non aderire alla consulenza psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia nell’inchiesta riaperta sul delitto di Garlasco. La scelta è stata resa nota dal suo legale Liborio Cataliotti Andrea Sempio non si sottoporrà alla consulenza psichiatrica chiesta dalla. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Sempio rifiuta di sottoporsi a consulenza psichiatrica, avvocato Cataliotti: “Prima le prove, poi valuteremo”

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Garlasco, Andrea Sempio convocato dalla procura il 6 maggio. Il pm: Ha ucciso Chiara Poggi da solo

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Sempio non si è presentato per ben due volte dai PM per essere sentito, si è rifiutato di dare il suo DNA e ora non parteciperà alla consulenza psichiatrica. Ricordiamo le parole di Alberto Stasi: Un innocente non scappa. #garlasco x.com

Garlasco, Andrea Sempio intercettato: ha tentato un approccio al telefono e Chiara Poggi ha rifiutato - Notizie - Ansa.it reddit

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