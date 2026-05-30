Durante la settimana di Clash in Italy, si terrà il primo evento di wrestling di livello Premium Live Event nel nostro paese, un evento che in passato si chiamava PPV. Brock Lesnar è arrivato in Italia per partecipare all’evento, attirando l’attenzione dei fan e dei media. La manifestazione rappresenta una novità storica per il wrestling nel nostro paese, con l’attenzione concentrata sulla presenza di Lesnar e sull’evento stesso.

Siamo nella settimana di Clash in Italy, la settimana che farà quindi la storia per il nostro paese, perché per la prima volta in assoluto andrà in scena un Premium Live Event (i furono PPV) nel nostro paese. Tale evento è di una portata storica micidiale, vuoi anche per la card o meglio, per i nomi coinvolti al suo interno. Seppur le costruzioni recenti della WWE non spicchino per chissà quale alta qualità, a far strizzare l’occhio e quindi a creare una gran dose di libidine nell’animo del WWE Universe italiano sono tutti i nomi coinvolti, specie quello di Brock Lesnar. Continuo a reputare ingiusto l’aver creato un momento storico come quel segmento inerente il ritiro di “The Beast” subito dopo il suo match a Mania e poi annullarlo come se nulla fosse. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Game of Thrones: Brock Lesnar sbarca in Italia e il tempo si ferma

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