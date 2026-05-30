Tre donne condurranno il sabato pomeriggio su Rai1 nella stagione 20262027. La rete sta definendo il palinsesto e annuncia tre protagoniste femminili per il prossimo anno. La programmazione del sabato pomeriggio sarà affidata a queste tre conduttrici, senza ulteriori dettagli sui format o gli orari. La scelta è stata comunicata ufficialmente, ma ancora non sono stati resi noti i nomi delle conduttrici coinvolte.

Rai1 sta mettendo a punto il palinsesto feriale e festivo della stagione 20262027. Cosa succederà al sabato pomeriggio? Protagoniste saranno tre conduttrici molto note. Dopo la pausa estiva, ritroveremo “ Bar Centrale ” alle 14, subito dopo il Tg1, con Elisa Isoardi a condurre il salotto di gossip, spettacolo e attualità, come già confermato dalla conduttrice. A metà pomeriggio ovviamente ritroveremo Lorena Bianchetti con “ A Sua Immagine “, struttura che dipende direttamente da Rai Vaticano e dagli accordi tra la Santa Sede e la Tv di Stato. A seguire, anticipa Affari Italiani, “ Ciao Maschio ” che per il secondo anno lascia la notte per il pomeriggio di Rai1. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - FUMATA BIANCA! RAI1: TRE DONNE NEL SABATO POMERIGGIO DELLA RETE AMMIRAGLIA

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