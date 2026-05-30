FUMATA BIANCA! RAI1 | TRE DONNE NEL SABATO POMERIGGIO DELLA RETE AMMIRAGLIA

Tre donne condurranno il sabato pomeriggio su Rai1 nella stagione 20262027. La rete sta definendo il palinsesto per il prossimo anno, con queste tre figure che prenderanno il posto di programmi precedenti. La conferma ufficiale è arrivata dopo settimane di indiscrezioni. La trasmissione andrà in onda durante il primo pomeriggio del fine settimana, sostituendo le precedenti proposte della rete.

Rai1 sta mettendo a punto il palinsesto feriale e festivo della stagione 20262027. Cosa succederà al sabato pomeriggio? Protagoniste saranno tre conduttrici molto note. Dopo la pausa estiva, ritroveremo “ Bar Centrale ” alle 14, subito dopo il Tg1, con Elisa Isoardi a condurre il salotto di gossip, spettacolo e attualità, come già confermato dalla conduttrice. A metà pomeriggio ovviamente ritroveremo Lorena Bianchetti con “ A Sua Immagine “, struttura che dipende direttamente da Rai Vaticano e dagli accordi tra la Santa Sede e la Tv di Stato. A seguire, anticipa Affari Italiani, “ Ciao Maschio ” che per il secondo anno lascia la notte per il pomeriggio di Rai1. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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FUMATA BIANCA! : TRE DONNE NEL SABATO POMERIGGIO DELLA RETE AMMIRAGLIA

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