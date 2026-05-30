Dal 2022, una donna ricopre il ruolo di presidente e amministratrice delegata di un’azienda storica nel settore della manifattura italiana. La sua esperienza comprende anche il ruolo di madre e manager, considerati da lei come un’unica evoluzione professionale e personale. La sua leadership si concentra sulla gestione aziendale e sulla vita familiare, senza distinzione tra i due aspetti. La sua posizione rappresenta un esempio di equilibrio tra responsabilità aziendali e vita privata, mantenendo un impegno costante nel settore industriale.

Chi sta guardando in questi giorni il Giro d’Italia avrà notato una squadra sulla cui maglia campeggia il nome Polti, un nome che ricorda un prodotto, la Vaporella, che è però solo uno dei tanti di un’azienda che ha una donna al vertice. Francesca Polti è l'amministratrice delegata di Polti S.p.A., guida il gruppo dal luglio 2022 e risponde alla nostra intervista da casa sua, nonostante «non ami lavorare da remoto». «Recentemente sono venuta a conoscenza della filosofia Kaizen e ho capito che a me piace stare nel Gemba che in giapponese significa “dove succedono le cose”. Amo molto la presenza in azienda: mi sento “itinerante” e a mio agio in quelle dinamiche che i binari rigidi del lavoro a distanza rischiano inevitabilmente di spegnere, anche se capisco che il lavoro da remoto può risultare una comodità». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francesca Polti: «Essere madre, manager e leader: per me un’unica evoluzione»

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