Francesca Albanese relatrice ONU | In Palestina il quotidiano è dolore pianificato

Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU per i territori palestinesi occupati, ha descritto la situazione in Palestina come un “dolore pianificato” durante una presentazione al Senato di Roma. Ha illustrato il suo rapporto, già presentato a marzo, approfondendo gli scenari attuali e le condizioni quotidiane nella regione.

Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU per i territori palestinesi occupati, durante la presentazione al Senato di Roma del suo rapporto già illustrato ufficialmente a marzo, approfondisce la situazione in Palestina raccontando gli scenari attuali. “In Palestina si applica una tortura collettiva, usata in modo sistematico – dichiara – Potrebbe passare alla storia come il culmine di un disegno più ampio e organizzato: la costruzione intenzionale di un contesto di sofferenza diffusa, come lo definiscono gli esperti, imposto a un’intera popolazione. Un contesto in cui il quotidiano diventa dolore pianificato, dove il tormento fisico, mentale ed esistenziale non è una conseguenza accidentale della guerra, ma lo strumento stesso”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Francesca Albanese allONU: Il genocidio è la forma ultima di tortura

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