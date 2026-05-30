Francesca Albanese relatrice ONU | In Palestina il quotidiano è dolore pianificato
Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU per i territori palestinesi occupati, ha descritto la situazione in Palestina come un “dolore pianificato” durante una presentazione al Senato di Roma. Ha illustrato il suo rapporto, già presentato a marzo, approfondendo gli scenari attuali e le condizioni quotidiane nella regione.
Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU per i territori palestinesi occupati, durante la presentazione al Senato di Roma del suo rapporto già illustrato ufficialmente a marzo, approfondisce la situazione in Palestina raccontando gli scenari attuali. “In Palestina si applica una tortura collettiva, usata in modo sistematico – dichiara – Potrebbe passare alla storia come il culmine di un disegno più ampio e organizzato: la costruzione intenzionale di un contesto di sofferenza diffusa, come lo definiscono gli esperti, imposto a un’intera popolazione. Un contesto in cui il quotidiano diventa dolore pianificato, dove il tormento fisico, mentale ed esistenziale non è una conseguenza accidentale della guerra, ma lo strumento stesso”. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Francesca Albanese allONU: Il genocidio è la forma ultima di tortura
Notizie e thread social correlati
Il tribunale Usa blocca le sanzioni contro Francesca Albanese: cosa cambia ora per la relatrice ONU sulla PalestinaIl tribunale di Washington ha deciso di sospendere le sanzioni imposte a Francesca Albanese, relatrice ONU sulla Palestina, ritenendo che le misure...
Temi più discussi: Stati Uniti: rimosse le sanzioni contro la relatrice ONU Francesca Albanese; L'intervista a Francesca Albanese: Israele usa la tortura come metodo di genocidio; Dipartimento Usa revoca le sanzioni contro la relatrice Onu per la Palestina Francesca Albanese; Il Dipartimento del Tesoro Usa rimuove le sanzioni contro Francesca Albanese.
Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu sui Territori palestinesi occupati, sostiene la petizione lanciata dal Fatto Quotidiano sulla piattaforma IoScelgo per chiedere all’Italia di non opporsi più alle sanzioni europee contro Israele e alla sospensione del facebook
Un giudice aveva sospeso le sanzioni Usa contro Francesca Albanese. L’amministrazione Trump ha fatto ricorso e ora la Relatrice speciale dell’Onu è di nuovo nella lista dei cittadini sanzionati. x.com
Francesca Albanese con i portuali a Genova: L’obiezione di coscienza alla guerra è un diritto costituzionale. La relatrice speciale Onu appoggia la proposta del sindacato Usb sull’obiezione di coscienza nei luoghi di lavoro [Video] reddit
Francesca Albanese di nuovo sanzionata dagli UsaLe sanzioni erano state rimosse appena una settimana fa, ma la relatrice speciale dell'Onu per i Territori palestinesi occupati rientra nella lista nera ... huffingtonpost.it
Francesca Albanese è stata nuovamente inserita nella lista delle persone sanzionate negli Stati Uniti. Albanese è una giurista italiana, relatrice speciale dell’ONU sulla Palestina, ma è anche una delle critiche più dure ed esplicite delle politiche violente di Israele nella Striscia di Gaza e nei te ... ilpost.it